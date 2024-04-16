В Донецкой области россияне 6 раз ударили по населенным пунктам, есть разрушения многоэтажек и инфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  109697 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  123511 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  127030 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  119898 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102010 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202968 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195432 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194966 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189627 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129224 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк

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В Донецкой области россияне 6 раз ударили по населенным пунктам, есть разрушения многоэтажек и инфраструктуры

Российские войска атаковали 5 населенных пунктов в Донецкой области, повреждена инфраструктура, многоэтажки, дома и автомобили.

Война •   •  10688 просмотра
В Донецкой области россияне 6 раз ударили по населенным пунктам, есть разрушения многоэтажек и инфраструктуры

ГУР: москва проводит в соцсетях очередную информационную операцию против Украины под названием "Уклонист"

москва проводит против Украины очередную информационную операцию под названием "Уклонист", распространяя видео с якобы украинскими мужчинами, которые отдыхают за границей, чтобы сорвать мобилизацию и усилить напряжение в обществе.

Война •   •  12832 просмотра
ГУР: москва проводит в соцсетях очередную информационную операцию против Украины под названием "Уклонист"

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Полтавщины

Воздушные силы Украины сообщили о скоростной цели, летевшей в направлении Полтавской области, в связи с чем была объявлена воздушная тревога в этом районе.

Война •   •  13630 просмотра
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Полтавщины

Инспекторы МАГАТЭ приостановили деятельность в Иране из-за растущего напряжения в регионе

Директор МАГАТЭ сообщил, что на этой неделе инспекторы агентства временно приостановили инспекции ядерных объектов в Иране из-за роста напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, но приостановление не повлияло на их инспекционную деятельность.

Новости Мира •   •  11250 просмотра
Инспекторы МАГАТЭ приостановили деятельность в Иране из-за растущего напряжения в регионе

Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 64 объекта инфраструктуры - отчет

Российские войска обстреляли 13 областей Украины, атаковав 100 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  11196 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 13 областей Украины, 64 объекта инфраструктуры - отчет

Министр финансов Украины встретился с представителями правительства и Белого дома США: говорили о госбюджете и использовании активов рф

Министр финансов Украины встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить потребности государственного бюджета Украины на 2024 год, которые оцениваются в 37,2 млрд долларов, использование конфискованных российских активов для восстановления Украины и помощь в восстановлении критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Экономика •   •  13036 просмотра
Министр финансов Украины встретился с представителями правительства и Белого дома США: говорили о госбюджете и использовании активов рф

В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк

Сейчас в Черном и Азовском морях не дежурят российские военные корабли, но это не уменьшает уровень угрозы ракетных ударов по территории Украины.

Война •   •  10003 просмотра
В акватории Черного и Азовского морей не наблюдается дежурство вмс рф, но это не означает снижение угрозы ракетных ударов - Гуменюк

В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

В Луганской области самой горячей точкой на линии фронта остается Белогоровка, где российские войска оказывают интенсивное давление, а в оккупированном Северодонецке мужчины обязаны проходить медицинский осмотр в военном комиссариате перед тем, как устроиться на работу.

Война •   •  8450 просмотра
В Луганской области оккупанты заставляют проходить медосмотр при военкомате для трудоустройства, на фронте горячее всего в районе Белогоровки - ОВА

Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Во время ночной воздушной тревоги над Уманским районом Черкасской области украинские ПВО сбили вражеский беспилотник "Шахед", жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  9117 просмотра
Над Уманщиной в Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего официального визита в Китай заявил, что обсудит с президентом Си Цзиньпином возможность содействия "справедливому миру" в Украине.

Война •   •  15147 просмотра
Шольц в Пекине обсудит с Си Цзиньпином "справедливый мир" в Украине