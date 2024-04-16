В Донецкой области россияне 6 раз ударили по населенным пунктам, есть разрушения многоэтажек и инфраструктуры

Российские войска за прошедшие сутки атаковали Донецкую область из авиации и артиллерии, 6 раз ударили по населенным пунктам, есть жертвы и разрушения инфраструктуры и многоэтажек, сообщили во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в течение суток российские войска нанесли по региону 1621 удар. Армия рф ударила по 5 населенным пунктам: городах Красногоровка, Славянск, Часов Яр, поселку Очеретино, селу Предтечино. Повреждены 14 гражданских объектов - три многоквартирных дома, образовательное учреждение, банк, гаражи, автомобили.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 15 детей - отметил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

В результате российских обстрелов в Донецкой области один гражданский погиб, еще двое получили ранения

В частности, по данным полиции и главы ОВА:

▪️ Из артиллерии россия накрыла Красногоровку - убила женщину, еще двое жителей получили ранения.

▪️ По Славянску оккупанты попали ракетой (бомбой) "Гром-Е1", повредили два дома, учебное заведение, отделение банка, 7 автомобилей.

▪️ Авиаударом в Очеретино разрушена пятиэтажка.

▪️ В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

▪️ В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.

▪️ В Лимане повреждено админздание.

"Кроме того, установлена информация о четырех жителях Северска, которые погибли ранее, 14 апреля, в результате обстрела из реактивных систем залпового огня. Повреждены частный дом и автомобиль", - сообщили в полиции.

"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА