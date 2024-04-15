"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях, тогда как юго-восточные регионы будут оставаться аномально теплыми, а западные/северо-западные - с холодным воздухом и возможными заморозками.