В Донецкой области из-за обстрела оккупантов 151 шахтер оказался в подземной ловушке: 80 уже подняли на поверхность
Киев • УНН
В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры Донецкой области 151 шахтер оказался в подземной ловушке на шахте Добропольская. Продолжается спасательная операция, 80 горняков уже подняли на поверхность, 71 остается под землей.
Из-за обстрела рашистами гражданской инфраструктуры Донетчины более 150 шахтеров оказались в подземной ловушке. Продолжается спасательная операция, 80 человек уже подняли на поверхность. Об этом в Facebook сообщил председатель профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает УНН.
«По ситуации на обесточенной из-за обстрела россией шахте Добропольская. Продолжается спасательная операция - на поверхность уже подняли 80 человек, еще 71 горняк остается под землей. Вторая смена, конечно, в забой не спускается», - сообщил Волынец.
По его словам, утром стало известно, что 151 шахтер оказался в подземной ловушке на шахте Добропольская из-за обстрела рашистами гражданской инфраструктуры Донецкой области.
«Из-за атаки российских оккупантов, обесточены город Доброполье и населенные пункты рядом. Без электричества остались угольные шахты. Сейчас из-за отсутствия электричества, происходит загазирование и подтопление производственных выработок. Также возникла угроза подтопления горношахтного оборудования, установок.свободной инфраструктуре, жилому сектору», - добавил Волынец.
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