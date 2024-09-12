На Донеччині через обстріл окупантів 151 шахтар опинився у підземній пастці: 80 вже підняли на поверхню
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури Донеччини 151 шахтар опинився у підземній пастці на шахті Добропільська. Триває рятувальна операція, 80 гірників вже підняли на поверхню, 71 залишається під землею.
Через обстріл рашистами цивільної інфраструктури Донеччини понад 150 шахтарів опинилися у підземній пастці. Триває рятувальна операція, 80 людей вже підняли на поверхню. Про це у Facebook повідомив голова профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНН.
"По ситуації на знеструмленій через обстріл росією шахті Добропільська. Триває рятувальна операція - на поверхню вже підняли 80 людей, ще 71 гірник залишається під землею. Друга зміна, звісно, до вибою не спускається", - повідомив Волинець.
За його словами, ранком стало відомо, що 151 шахтар опинився у підземній пастці на шахті Добропільська через обстріл рашистами цивільної інфраструктури Донеччини.
"Через атаку російських окупантів, знеструмлені місто Добропілля та населені пункти поруч. Без електрики залишились вугільні шахти. Наразі через відсутність електрики, відбувається загазування і підтоплення виробничих виробок. Також виникла загроза підтоплення гірничошахтного обладнання, установок.вільній інфраструктурі, житловому сектору", - додав Волинець.
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