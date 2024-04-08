В доме мэра французского города нашли 70 кг каннабиса в доме мэра французского города

Французская жандармерия во время обыска обнаружила не менее 70 кг каннабиса в доме мэрки города Аваллон Джамили Хабсауи, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным телеканала, операцию проводили в рамках кампании по борьбе с оборотом наркотиков. Жандармы Аваллона обнаружили тайник во флигеле дома Хабсауи. Ранее правоохранители обнаружили связь ее братьев с торговлей запрещенными веществами.

Мерка была задержана, однако позже ее отпустили. Всего по делу были задержаны семь человек, в том числе два брата Хабсауи.

Как отмечает BFMTV, операция по борьбе с наркотиками, получившая название "Чистое пространство XXL", началась в Аваллоне после неожиданного визита в город президента Эмманюэля Макрона в середине марта. Всего в операции приняли участие 75 жандармов.

Хабсауи была избрана мэром города в 2021 году.

Справка

Аваллон - древний бургундский город во французском департаменте Йонна, в 34 км к юго-востоку от Осера. Его население - около 7,3 тыс. человек. В городе находится несколько достопримечательностей, включая паломническую церковь Сен-Лазар XII века постройки и крипту V века, находящуюся под церковью.

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