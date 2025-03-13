В Днепре из-за атаки рф пострадали три человека
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Днепре пострадали три женщины, их состояние средней тяжести. Поврежден инфраструктурный объект, многоэтажки и гаражи, возник пожар.
В результате вражеской атаки в Днепре пострадали три женщины, их состояние средней тяжести, поврежден инфраструктурный объект, многоэтажки и гаражи, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки. Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы
По его словам, состояние врачи оценивают как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую медпомощь.
Дополнение
По данным главы ОВА, в Днепре из-за атаки рф поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар.
Также в Днепре, по уточненной информации, повреждены многоэтажки. Побиты по меньшей мере 100 окон. Загорелись и гаражи.