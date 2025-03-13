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У Дніпрі через атаку рф постраждали троє людей

Київ • УНН

 • 19416 перегляди

Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали троє жінок, їхній стан середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівки та гаражі, виникла пожежа.

У Дніпрі через атаку рф постраждали троє людей

Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали троє жінок, їхній стан середньої тяжкості, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівки та гаражі, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку. Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені

- повідомив Лисак.

З його слів, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вони надають всю необхідну меддопомогу.

Доповнення

За даними голови ОВА, у Дніпрі через атаку рф пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа.

Також у Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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