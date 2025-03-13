У Дніпрі через атаку рф постраждали троє людей
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали троє жінок, їхній стан середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівки та гаражі, виникла пожежа.
Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі постраждали троє жінок, їхній стан середньої тяжкості, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, багатоповерхівки та гаражі, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку. Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені
З його слів, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вони надають всю необхідну меддопомогу.
Доповнення
За даними голови ОВА, у Дніпрі через атаку рф пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Сталася пожежа.
Також у Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.