Киев • УНН
В Украине запускают "е-Підприємець" в "Дія", что позволяет предпринимателям получать необходимые услуги для ведения бизнеса через единый сервис.
В Украине запускают услугу "е-Підприємець" в "Дія", позволяющую предпринимателям получать необходимые услуги для бизнеса через единый сервис, сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Заказывайте все необходимые услуги для ведения бизнеса "под ключ" - запускаем революционную услугу "е-Підприємець" в "Дія". Не нужно больше тратить от нескольких дней до месяца, чтобы обойти все учреждения, а потом ждать ответов, чтобы открыть собственное дело. Теперь одно заявление через "Дія" - и все готово
По его словам, "е-Підприємець" объединяет 10 услуг:
- государственная регистрация ФЛП;
- государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащиеся в ЕГР;
- государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;
- подача вакансий;
- государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;
- государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава
- регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;
- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
- регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;
- открытие банковского счета.
"е-Підприємець" настолько удобен и человечен, что сам предложит наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса - для кафе, салонов красоты, точек продаж, ІТ, а детальный опросник уточнит эти наборы. Ну а дальше пользователь сам выберет, что ему нужно", - указал Федоров.
Как отметил чиновник, сервисом могут пользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг будут под рукой - в "Дія".
"Это очередная революция в сфере государственных услуг. Строим страну предпринимателей и создаем для них удобные условия в мире", - подчеркнул Федоров.
Федоров о работе над еАкцизом: запустить систему планируем в 2026 году3 июня 2024, 13:58 • 21474 просмотра