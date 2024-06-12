В Украине запускают услугу "е-Підприємець" в "Дія", позволяющую предпринимателям получать необходимые услуги для бизнеса через единый сервис, сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Заказывайте все необходимые услуги для ведения бизнеса "под ключ" - запускаем революционную услугу "е-Підприємець" в "Дія". Не нужно больше тратить от нескольких дней до месяца, чтобы обойти все учреждения, а потом ждать ответов, чтобы открыть собственное дело. Теперь одно заявление через "Дія" - и все готово - написал Федоров в Telegram.

По его словам, "е-Підприємець" объединяет 10 услуг:

- государственная регистрация ФЛП;

- государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащиеся в ЕГР;

- государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов;

- подача вакансий;

- государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава;

- государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава

- регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения;

- регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

- регистрация декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

- открытие банковского счета.

"е-Підприємець" настолько удобен и человечен, что сам предложит наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса - для кафе, салонов красоты, точек продаж, ІТ, а детальный опросник уточнит эти наборы. Ну а дальше пользователь сам выберет, что ему нужно", - указал Федоров.

Как отметил чиновник, сервисом могут пользоваться будущие предприниматели, а действующий бизнес может получить дополнительные услуги. Выписки, декларации и результаты предоставления услуг будут под рукой - в "Дія".

"Это очередная революция в сфере государственных услуг. Строим страну предпринимателей и создаем для них удобные условия в мире", - подчеркнул Федоров.

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