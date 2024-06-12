У "Дії" запускають послугу "е-Підприємець" - Федоров

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 3613 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 26460 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 58678 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 105797 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 130786 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 136301 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 233932 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170580 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190062 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172949 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
58 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

Зеленський про нові призначення в Генштабі та Повітряних силах: “Визначені чіткі терміни, коли нова управлінська структура має дати більше результатів”

28 березня, 21:55 • 14663 перегляди
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 16953 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 16201 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

01:53 • 26295 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 34555 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 233928 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 355890 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 372198 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 288070 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 361230 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 56989 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 73983 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 85623 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169193 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171784 перегляди
Актуальне
У "Дії" запускають послугу "е-Підприємець" - Федоров

У "Дії" запускають послугу "е-Підприємець" - Федоров

Київ • УНН

 • 17829 перегляди

В Україні запускають «е-Підприємець» у «Дії», що дозволяє підприємцям отримувати необхідні послуги для ведення бізнесу через єдиний сервіс.

В Україні запускають послугу "е-Підприємець" у "Дії", що дозволяє підприємцям отримувати необхідні послуги для бізнесу через єдиний сервіс, повідомив у середу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.  

Замовляйте всі необхідні послуги для ведення бізнесу "під ключ" - запускаємо революційну послугу е-Підприємець у Дії. Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію - і все готово

- написав Федоров у Telegram.

З його слів, "е-Підприємець" об'єднує 10 послуг:

• державна реєстрація ФОП;

• державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

• державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

• подання вакансій;

• державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

• державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту

• реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

• реєстрація платником податку на додану вартість;

• реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

• відкриття банківського рахунку.

"е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно", - вказав Федоров.

Як зазначив урядовець, сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою - в "Дії".

"Це чергова революція у сфері державних послуг. Будуємо країну підприємців і створюємо для них найзручніші умови у світі", - наголосив Федоров.

Федоров про роботу над еАкцизом: запустити систему плануємо у 2026 році 03.06.24, 16:58 • 21910 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,787.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,882.79