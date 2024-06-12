У "Дії" запускають послугу "е-Підприємець" - Федоров
Київ • УНН
В Україні запускають «е-Підприємець» у «Дії», що дозволяє підприємцям отримувати необхідні послуги для ведення бізнесу через єдиний сервіс.
В Україні запускають послугу "е-Підприємець" у "Дії", що дозволяє підприємцям отримувати необхідні послуги для бізнесу через єдиний сервіс, повідомив у середу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Замовляйте всі необхідні послуги для ведення бізнесу "під ключ" - запускаємо революційну послугу е-Підприємець у Дії. Не потрібно більше витрачати від кількох днів до місяця, щоб обійти всі установи, а потім чекати відповідей, щоб відкрити власну справу. Тепер одна заява через Дію - і все готово
З його слів, "е-Підприємець" об'єднує 10 послуг:
• державна реєстрація ФОП;
• державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
• державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
• подання вакансій;
• державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
• державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту
• реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
• реєстрація платником податку на додану вартість;
• реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
• відкриття банківського рахунку.
"е-Підприємець настільки зручний і людяний, що сам запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу - для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ, а детальний опитувальник уточнить ці набори. Ну а далі користувач сам вибере, що йому потрібно", - вказав Федоров.
Як зазначив урядовець, сервісом можуть користуватись майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги. Витяги, декларації й результати надання послуг будуть під рукою - в "Дії".
"Це чергова революція у сфері державних послуг. Будуємо країну підприємців і створюємо для них найзручніші умови у світі", - наголосив Федоров.
Федоров про роботу над еАкцизом: запустити систему плануємо у 2026 році 03.06.24, 16:58 • 21910 переглядiв