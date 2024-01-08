В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи

Несмотря на новые правила ввоза гуманитарных грузов, в декабре 2023 года в Украину ввезено почти 37 тысяч тонн гуманитарной помощи. об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что 1 декабря 2023 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины, которое предусматривает ряд изменений при перемещении грузов гуманитарной помощи через таможенную границу Украины.

В то же время заработала Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, которая предоставляет возможность подать декларацию в электронном виде.

В Гостаможслужбе объясняют, что до 1 апреля 2024 года еще будет действовать переходный период: разрешается пропуск товаров без использования автоматизированной системы, то есть путем подачи в бумажном виде декларации о товарах, которые признаются гуманитарной помощью.

Примечательно, что несмотря на новые правила ввоза гуманитарных грузов в декабре Гостаможслужба не зафиксировала значительных изменений в объемах ввезенной гуманитарной помощи - 46,6 тысячи тонн. ... Также в декабре таможенники успешно завершили оформление более 5,5 тысяч транспортных средств, которые направлялись в адреса общественных и благотворительных организаций, воинских частей - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

Отмечается, что в течение года объемы гуманитарных грузов колебались от 38,5 тыс. тонн (самый низкий показатель зафиксирован в мае 2023 года) до 66,2 тыс. тонн (самый высокий показатель за год зафиксирован в марте 2023 года).

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Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.

В ведомстве подчеркнули, что Гостаможслужба всячески способствует волонтерам в их помощи украинской армии и гражданам.

В случае возникновения вопросов относительно ввоза гуманитарных грузов гражданам советуют обратиться по телефону (044) 247 27 06.

Напомним,

Благодаря так называемому "транспортному безвизу" Украине удалось увеличить экспорт грузовиками в Евросоюз минимум на 30%. Этот режим имеет решающее значение для поддержки экспорта зерна и экономического роста на фоне проблем с экспортными маршрутами.

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