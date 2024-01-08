В декабре в Украину завезли почти 47 тысяч тонн гуманитарной помощи
Всего с начала полномасштабной войны в Украину ввезено почти 1,7 млн тонн гуманитарной помощи и почти 145 тысяч транспортных средств.
В рф столкнулись более 30 авто: четыре человека погибли, среди них - ребенок
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения 30 автомобилей на российской трассе М-11. Движение в направлении москвы остановилось.
С начала года ДТЭК восстановил электроснабжение 75 тысяч домов Донетчины: запитаны дома в зоне боевых действий
ДТЭК восстановил электроснабжение 554 000 семей в Украине, на фоне войны и погодных условий; больше всего пострадали Киевская и Донецкая области.
Умер бывший игрок национальной сборной Украины Шершун
Бывший футболист сборной Украины Богдан Шершун умер на 43-м году жизни.
Из Донецкой области эвакуировали более 90 человек, пятерых гражданских вывезли из Авдеевки
Всего в течение выходных спасатели оказали помощь 92 жителям области во время эвакуации из Донецкой области.
Оккупантам не удалось скрыть удар из авиации по уцелевшим многоэтажкам Рубежного из-за свидетелей - ОВА
Российские войска "случайно" бомбили оккупированное Рубежное.
Польский еврокомиссар угрожает заблокировать продление торговых льгот для Украины, выдвигает требования
Польский комиссар ЕС Януш Войцеховский угрожает заблокировать продление торговых привилегий для Украины без его предложений.
Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.
На оккупированных территориях Украины гуманитарный кризис: не хватает медиков, лекарств и больниц
Большинство гражданских больниц на временно оккупированных территориях не функционируют, половину из них превратили в госпитали для оккупантов.
По Запорожью россияне били предположительно "Искандер-М" и С-400 - глава ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в объекты инфраструктуры и жилые кварталы, в результате чего 5 человек получили ранения.