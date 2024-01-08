У грудні до України завезли майже 47 тисяч тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
Усього з початку повномасштабної війни в Україну ввезено майже 1,7 млн тонн гуманітарної допомоги та майже 145 тисяч транспортних засобів.
Попри нові правила ввезення гуманітарних вантажів, у грудні 2023 року до України ввезено майже 37 тисяч тонн гуманітарної допомоги. про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що 1 грудня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає низку змін при переміщенні вантажів гуманітарної допомоги через митний кордон України.
Водночас запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, яка надає можливість подати декларацію в електронному вигляді.
У Держмитслужбі пояснюють, що до 1 квітня 2024 року ще діятиме перехідний період: дозволяється пропуск товарів без використання автоматизованої системи, тобто шляхом подання у паперовому вигляді декларації про товари, що визнаються гуманітарною допомогою.
Примітно, що попри нові правила ввезення гуманітарних вантажів у грудні Держмитслужба не зафіксувала значних змін в обсягах ввезеної гуманітарної допомоги - 46,6 тисячі тонн. ... Також у грудні митники успішно завершили оформлення понад 5,5 тисяч транспортних засобів, які прямували на адреси громадських та благодійних організацій, військових частин
Доповнення
Зазначається, що протягом року обсяги гуманітарних вантажів коливалися від 38,5 тис. тонн (найнижчий показник зафіксовано у травні 2023 року) до 66,2 тис. тонн (найвищий показник за рік зафіксовано у березні 2023 року).
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Усього з початку повномасштабної війни в Україну ввезено майже 1,7 млн тонн гуманітарної допомоги та майже 145 тисяч транспортних засобів.
У відомстві підкреслили, що Держмитслужба всіляко сприяє волонтерам у їх допомозі українській армії та громадянам.
У разі виникнення запитань стосовно ввезення гуманітарних вантажів громадянам радять звернутись за номером (044) 247 27 06.
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