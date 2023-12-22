Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9111 об упрощении ввоза гуманитарной помощи, что также позволяет волонтерам ввозить автомобили для фронта без пошлины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Закон освобождает от налогообложения, в частности, транспортные средства, которые включены в гуманитарную помощь и поступают для обеспечения обороны Украины, а также для использования военнослужащими.

Медицинские изделия и лекарственные средства также признаются гуманитарной помощью.

Также законом урегулирован вопрос предоставления гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей энергетики, пострадавшей в результате ракетных ударов РФ.

Парламент поручил правительству принять меры для обеспечения представления отчетности в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи с 1 января 2024 года.

Напомним,

Верховная Рада приняла законопроект о гуманитарной помощи и приняла предложения по устранению несогласованностей в ноябре.