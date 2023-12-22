Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский подписал закон, который упрощает импорт гуманитарной помощи, в частности освобождает от налогообложения автомобили для военных нужд. Закон также поддерживает энергетический сектор и требует электронной отчетности о помощи с 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9111 об упрощении ввоза гуманитарной помощи, что также позволяет волонтерам ввозить автомобили для фронта без пошлины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Закон освобождает от налогообложения, в частности, транспортные средства, которые включены в гуманитарную помощь и поступают для обеспечения обороны Украины, а также для использования военнослужащими.
Медицинские изделия и лекарственные средства также признаются гуманитарной помощью.
Также законом урегулирован вопрос предоставления гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей энергетики, пострадавшей в результате ракетных ударов РФ.
Парламент поручил правительству принять меры для обеспечения представления отчетности в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи с 1 января 2024 года.
Напомним,
Верховная Рада приняла законопроект о гуманитарной помощи и приняла предложения по устранению несогласованностей в ноябре.
Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает
Президент Украины Зеленский подписал закон, который упрощает импорт гуманитарной помощи, в частности освобождает от налогообложения автомобили для военных нужд. Закон также поддерживает энергетический сектор и требует электронной отчетности о помощи с 2024 года.
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