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Зеленский подписал закон об упрощении ввоза гуманитарной помощи: что он предусматривает

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 07:10  •  16133 просмотра

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Президент Украины Зеленский подписал закон, который упрощает импорт гуманитарной помощи, в частности освобождает от налогообложения автомобили для военных нужд. Закон также поддерживает энергетический сектор и требует электронной отчетности о помощи с 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9111 об упрощении ввоза гуманитарной помощи, что также позволяет волонтерам ввозить автомобили для фронта без пошлины, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"21.12.2023 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Закон освобождает от налогообложения, в частности, транспортные средства, которые включены в гуманитарную помощь и поступают для обеспечения обороны Украины, а также для использования военнослужащими.

Медицинские изделия и лекарственные средства также признаются гуманитарной помощью.

Также законом урегулирован вопрос предоставления гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей энергетики, пострадавшей в результате ракетных ударов РФ.

Парламент поручил правительству принять меры для обеспечения представления отчетности в электронной форме с помощью автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи с 1 января 2024 года.

Напомним,

Верховная Рада приняла законопроект о гуманитарной помощи и приняла предложения по устранению несогласованностей в ноябре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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Zelensky signed a law to simplify the import of humanitarian aid: what it provides for
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