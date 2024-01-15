В Черном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых один носитель "Калибров" - ВМС
10 вражеских кораблей в Черном море, среди них - один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.
"Смельчаки, которые работают на победу": победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы
Победители конкурса "Роби своє з Kurator" презентовали собственные инициативы.
Враг за сутки обстрелял 19 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения домов и объектов инфраструктуры
россияне 15 января 84 раза ударили по населенным пунктам Запорожской области. Без пострадавших, есть сообщения о разрушении домов и объектов инфраструктуры.
Враг обстрелял пункт "скорой" в Херсонской области
Из-за вражеского удара по пункту "скорой" в Станиславе поврежден спецавтомобиль.
В лесу на Харьковщине мужчина подорвался на взрывном предмете
В лесу возле поселка Золочев на Харьковщине мужчина подорвался на взрывном предмете. Состояние - тяжелое.
В Николаевской области армия рф атаковала громаду FPV-дронами
Враг направил по Куцурубской громаде два FPV-дрона.
россияне выпустили по Херсонской области 788 снарядов, есть раненые
Армия рф попала в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, магазин в Херсоне.
"Это вам за Днепр": командующий ВС ВСУ сделал "послание" врагу
Олещук сделал заявление на фоне информации о сбитии российского самолета А-50.
Россия весной снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове - Санду
Все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе. Молдова рассчитывает на поддержку Румынии и международного сообщества.
Лидеры Конгресса представили соглашение об избежании шатдауна
Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США представили соглашение, которое позволит предотвратить закрытие государственного сектора до начала марта.