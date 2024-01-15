В Черном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых один носитель "Калибров" - ВМС

В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, среди которых носитель крылатых ракет "Калибр", сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.

По состоянию на 07:00 15.01.2024 в Черном море 10 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет; в Азовском море 1 вражеский корабль; в Средиземном море 1 вражеский корабль - говорится в сообщении ВМС.

Также за сутки, в интересах россии, проход Керченским проливом осуществили в Азовское море - 12 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор. Также 3 судна совершили проход Керченским проливом в Черное море.

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