У Чорному морі перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких один носій "Калібрів" - ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, серед яких носій крилатих ракет "Калібр", повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, передає УНН.

Станом на 07:00 15.01.2024 в Чорному морі 10 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.;в Азовському морі 1 ворожий корабель; в Середземному морі 1 ворожий корабель - йдеться у повідомленні ВМС.

Також за добу, в інтересах росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 12 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор. Також 3 судна здійснили прохід Керченською протокою до Чорного моря.

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