По состоянию на утро, 10 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр" Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море фиксируется 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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