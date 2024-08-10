Киев • УНН
российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро, 10 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море один ракетоноситель с общим залпом - до 4 крылатых ракет "Калибр" Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается, что в Средиземном море фиксируется 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.
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