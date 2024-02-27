3,5 года колонии за сожжение Корана: в Чечне осудили Никиту Журавела, которого в СИЗО избил сын кадырова
Киев • УНН
В Чечне 19-летний юноша был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за сожжение экземпляра Корана.
В российском регионе Чечни приговорили к 3,5 годам колонии 19-летнего Никиту Журавеля, за то что он сжег копию Корана. Об этом сообщило издание SOTA Vision из зала Висаитовского суда Грозного, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 19-летнего Журавеля признали виновным в оскорблении религиозных чувств верующих и хулиганстве. Прокурор ходатайствовал о 3,5 годах лишения свободы для подсудимого, и суд удовлетворил его требование.
Российское издание SOTA Vision опубликовало видео, на котором Журавель стоит в клетке с белыми решетками и заслушивает приговор. После на видео попал момент, где российский репортер буквально заставил подсудимого еще раз публично извиниться за содеянное.
Ты раскаялся? Извинись.
И Журавел еще раз извиниться за сожжение Корана.
Я прошу прощения у всех мусульман за оскорбление их религиозных чувств своим поступком.
Адвокат Никиты Журавеля заявила, что намерена обжаловать приговор грозненского суда. По мнению защитницы Юлии Антоновой, суд неправильно трактовал части статей, по которым ее подзащитному определили срок наказания.
Дополнительно
Дело Никиты Журавеля привлекло международный резонанс в прошлом году, когда лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает подсудимого, когда тот сидел в тюрьме в ожидании суда.
кадыров пожалел, что его сын не убил в СИЗО 19-летнего парня, который сжег Коран13 декабря 2023, 16:53 • 28440 просмотров
Журналисты также добавили, что в ноябре 2023 года "Мемориал" признал Никиту Журавеля политзаключенным. По мнению правозащитников, они имеют основания сомневаться, что именно он сжег Коран, поскольку на видео нет указаний авторства.
3,5 года колонии за сожжение Корана: в Чечне осудили Никиту Журавела, которого в СИЗО избил сын кадырова
В Чечне 19-летний юноша был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за сожжение экземпляра Корана.
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