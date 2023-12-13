кадыров пожалел, что его сын не убил в СИЗО 19-летнего парня, который сжег Коран
Киев • УНН
Лидер Чечни рамзан кадыров поддержал своего сына адама, когда тот избил человека, который сжег Коран, считая, что такие действия заслуживают наказания.
Глава Чечни рамзан кадыров во время ежегодного прямого эфира поддержал действия своего сына адама, который избил парня за сожжение Корана. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.
Детали
кадыров уверен, что его сын поступил правильно и его не за что наказывать.
Наказать? За что наказывать? За избиение агента? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте. У меня есть одно желание, когда я вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они были наказаны
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жестоко избил парня, который сжег Коран: сыну кадырова выдали звание "героя чечни"
В то же время кадыров рассказал, что сначала думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение парня. По его словам, он даже пытался объяснить сыну, что его могут посадить в тюрьму.
Однако парень равнодушно заявил, что сочтет за честь попасть в тюрьму за свои действия.
Дополнение
Сына кадырова наградили орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой". Это уже пятая награда 15-летнего подростка после его избиения заключенного в СИЗО Никиты Журавеля.
Напомним
19-летнего студента Никиту Журавеля, который сжег Коран, задержали в мае 2023 года в волгограде, а затем отправили в СИЗО в Чечне. Как сообщил следственный комитет рф, было принято решение передать дело в Чечню, в частности, из-за "многочисленных обращений" жителей республики с просьбой "признать их потерпевшими"
Впоследствии в сети появилось видео, как сын рамзана кадырова жестоко избил парня. Тогда глава Чечни поддержал действия подростка и заявил, что Адам поступил правильно.
кадыров пожалел, что его сын не убил в СИЗО 19-летнего парня, который сжег Коран
Лидер Чечни рамзан кадыров поддержал своего сына адама, когда тот избил человека, который сжег Коран, считая, что такие действия заслуживают наказания.
Абонентам рекомендуют перезагрузить телефоны: "Киевстар" в 18:00 начал включение голосовой связи по всей Украине
Киевстар начал восстанавливать голосовую связь по всей Украине в 18:00 и планирует восстановить передачу данных и SMS в течение суток, после того. Компания советует перезагрузить телефоны и отключить VoLTE для лучшей связи.
Минобороны обнаружило испорченные сухпайки: наборы изымают, а департамент ресурсных закупок расформировывают
Сообщается, что наборы запрещены для выдачи. В ближайшее время Командование сил логистики получит от Минобороны новую партию сухпайков.
Фицо подтвердил, что Словакия не будет блокировать переговоры с Украиной по вступлению в ЕС
Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что хотя Украина "абсолютно не готова" к переговорам о членстве в ЕС, Словакия не будет препятствовать решению Европейского Совета о начале переговоров.
Новое правительство Польши столкнулось с экономическими вызовами: дефицит бюджета в 2024 году может достичь самого высокого уровня со времен пандемии Covid
Дефицит бюджета Польши в следующем году может значительно повыситься - на это влияют обязательства по расходам, а также вероятные прогнозы поступлений. Закон о бюджете сейчас является одной из самых острых проблем, которые должно решить новое правительство страны
Зеленский объяснил, что влияет на сроки получения помощи от США
Президент Зеленский получил позитивные сигналы от американских лидеров по поддержке Украины, хотя на время их получения влияет внутренняя политика США.
К новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы сообщением Киев-Львов
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №741/742 между Киевом и Львовом на праздничные дни. Билеты на него уже можно приобрести онлайн и на вокзалах.
Зеленский обсудил с с премьером Дании пути усиления сотрудничества в оборонной сфере
Зеленский и премьер-министр Дании Фредериксен намерены укрепить оборонные связи, а Дания готовит пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард евро, включая самолеты F-16.
Нацбанк впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 грн
Национальный банк Украины впервые установил официальный обменный курс на уровне 37,0245 гривны за доллар, поскольку экономика демонстрирует положительные тенденции и контролируемую инфляцию.
Зеленский встретился с Королем Норвегии и поблагодарил за поддержку Украины
Президент Украины Зеленский поблагодарил короля Харальда V, королевскую семью и народ Норвегии за существенную поддержку после норвежско-украинского саммита, направленного на укрепление оборонных и экономических отношений.