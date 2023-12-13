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кадыров пожалел, что его сын не убил в СИЗО 19-летнего парня, который сжег Коран

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 16:53  •  14236 просмотра

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Лидер Чечни рамзан кадыров поддержал своего сына адама, когда тот избил человека, который сжег Коран, считая, что такие действия заслуживают наказания.

Глава Чечни рамзан кадыров во время ежегодного прямого эфира поддержал действия своего сына адама, который избил парня за сожжение Корана. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали 

кадыров уверен, что его сын поступил правильно и его не за что наказывать. 

Наказать? За что наказывать? За избиение агента? Было бы хорошо, если бы он убил его там на месте. У меня есть одно желание, когда я вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они были наказаны

- заявил кадыров.

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В то же время кадыров рассказал, что сначала думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение парня. По его словам, он даже пытался объяснить сыну, что его могут посадить в тюрьму.

Однако парень равнодушно заявил, что сочтет за честь попасть в тюрьму за свои действия.

Дополнение

Сына кадырова наградили орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой". Это уже пятая награда 15-летнего подростка после его избиения заключенного в СИЗО Никиты Журавеля.

Напомним

19-летнего студента Никиту Журавеля, который сжег Коран, задержали в мае 2023 года в волгограде, а затем отправили в СИЗО в Чечне. Как сообщил следственный комитет рф, было принято решение передать дело в Чечню, в частности, из-за "многочисленных обращений" жителей республики с просьбой "признать их потерпевшими"

Впоследствии в сети появилось видео, как сын рамзана кадырова жестоко избил парня. Тогда глава Чечни поддержал действия подростка и заявил, что Адам поступил правильно.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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