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3,5 роки колонії за спалення Корану: у Чечні засудили Микиту Журавела, якого у СІЗО побив син кадирова

Київ • УНН

 • 30637 перегляди

У Чечні 19-річний юнак був засуджений до 3,5 років позбавлення волі за спалення примірника Корану.

3,5 роки колонії за спалення Корану: у Чечні засудили Микиту Журавела, якого у СІЗО побив син кадирова

У російському регіоні Чечні засудили до 3,5 років колонії 19-річного Микиту Журавеля, за те що він спалив копію Корану. Про це повідомило видання SOTA Vision із зали Вісаїтовського суду Грозного, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19-річного Журавеля визнали винним у образі релігійних почуттів віруючих та хуліганстві. Прокурор клопотав про 3,5 роки позбавлення волі для підсудного, й суд задовільний його вимогу.

Російське видання SOTA Vision опублікувало відео, на якому Журавель стоїть у клітці з білими гратами та заслуховує вирок. Після на відео потрапив момент, де російський репортер буквально змусив підсудного ще раз публічно вибачитися за скоєне.

Ти розкаявся? Вибачся. 

— сказав кореспондент «Известий» із Грозного.

І Журавел ще раз вибачитися за спалення Корану.

Я прошу вибачення у всіх мусульман за образу їхніх релігійних почуттів своїм вчинком. 

- сказав Журавел на камеру.

Адвокатка Микити Журавеля заявила, що має намір оскаржити вирок грозненського суду. На думку захисниці Юлії Антонової, суд неправильно трактував частини статей, за якими її підзахисному визначили термін покарання.

Додатково

Справа Микити Журавеля привернула міжнародний резонанс минулого року, коли лідер Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам б'є підсудного, коли той сидів у в'язниці в очікуванні суду.

кадиров пошкодував, що його син не вбив у СІЗО 19-річного хлопця, який спалив Коран13.12.23, 18:53 • 29013 переглядiв

Журналісти також додали, що у листопаді 2023 року "Меморіал" визнав Микиту Журавеля політв'язнем. На думку правозахисників, вони мають підстави сумніватися, що саме він спалив Коран, оскільки на відео немає вказівок авторства.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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