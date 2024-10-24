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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В чечне из засады расстреляли военный "урал" с солдатами "росгвардии"

В чечне из засады расстреляли военный "урал" с солдатами "росгвардии"

Киев  •  УНН

17:45 • 7018 просмотра

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Неизвестные обстреляли военный грузовик "урал" с росгвардейцами неподалеку от грозного. В результате нападения трое военных погибли, еще несколько получили ранения.

В грозненском районе чечни неизвестные расстреляли военный грузовик с "росгвардейцами". Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и местные паблики. 

Детали

Около полудня неподалеку от столицы чечни грозного неизвестные расстреляли из засады военный грузовик "урал" с российскими военными внутри.

Сообщается о трех погибших российских военных, нескольких раненых. Официально опубликовано имя одного из погибших.

Силовики работают на месте происшествия, нападавшие скрылись.

Напомним

В октябре в грозном взорвалась цистерна с газом на автозаправке, убив четырех человек, в том числе двух детей.

Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни19 января 2024, 14:52 • 31845 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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