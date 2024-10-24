В чечне из засады расстреляли военный "урал" с солдатами "росгвардии"
Киев • УНН
Неизвестные обстреляли военный грузовик "урал" с росгвардейцами неподалеку от грозного. В результате нападения трое военных погибли, еще несколько получили ранения.
В грозненском районе чечни неизвестные расстреляли военный грузовик с "росгвардейцами". Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ и местные паблики.
Детали
Около полудня неподалеку от столицы чечни грозного неизвестные расстреляли из засады военный грузовик "урал" с российскими военными внутри.
Сообщается о трех погибших российских военных, нескольких раненых. Официально опубликовано имя одного из погибших.
Силовики работают на месте происшествия, нападавшие скрылись.
Напомним
В октябре в грозном взорвалась цистерна с газом на автозаправке, убив четырех человек, в том числе двух детей.
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