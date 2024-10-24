У чечні із засідки розстріляли військовий "урал" з солдатами "росгвардії"
Київ • УНН
Невідомі обстріляли військову вантажівку "урал" з росгвардійцями неподалік грозного. Внаслідок нападу троє військових загинули, ще кілька отримали поранення.
У грозненському районі чечні невідомі розстріляли військову вантажівку з "росгвардійцями". Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.
Деталі
Близько полудня неподалік від столиці чечні грозного невідомі розстріляли із засідки військову вантажівку "урал" із російськими військовими всередині.
Повідомляють про трьох загиблих російських військових, кількох поранених. Офіційно опубліковано ім'я одного із загиблих.
Силовики працюють на місці події, нападники зникли.
Нагадаємо
У жовтні у грозному вибухнула цистерна з газом на автозаправці, вбивши чотирьох людей, у тому числі двох дітей.
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