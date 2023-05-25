В белгородской области неподалеку от украинской границы нашли авиабомбу ФАБ-500 - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Авиабомбу ФАБ-500 нашли в поле возле села Калинино в белгородской области примерно в 23 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По сообщениям росСМИ, в поле возле села Калинино в белгородской области, что находится примерно в 23 километрах от границы с Украиной, была найдена авиационная бомба ФАБ-500, которая не разорвалась. Ее нашли фермеры, которые проводили полевые работы.
Справка
ФАБ-500 - авиационная бомба общего назначения весом 500 килограммов, которая была разработана в бывшем СССР. Бомбу в основном используют ВВС россии.
Она может иметь различные модификации, но в основном используется для нанесения значительных разрушений на наземные цели, такие как здания, сооружения или военные объекты.
Напомним
Эксперты КНИИСЭ обнаружили "лайфхак", который используют россияне для своих авиабомб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные не участвовали в операции в Белгородской области - NYT