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В бєлгородський області неподалік від українського кордону знайшли авіабомбу ФАБ-500 - росЗМІ

В бєлгородський області неподалік від українського кордону знайшли авіабомбу ФАБ-500 - росЗМІ

Київ • УНН

 • 548126 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Авіабомбу ФАБ-500 знайшли в полі біля села Калініно в бєлгородській області приблизно за 23 кілометри від кордону з Україною. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями росЗМІ, у полі біля села Калініне в бєлгородській області, що знаходиться приблизно за 23 кілометри від кордону з Україною, була знайдена авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася. ЇЇ знайшли фермери, які проводили польові роботи. 

Довідка

ФАБ-500 - авіаційна бомба загального призначення вагою 500 кілограмів, яка була розроблена в колишньому СРСР. Бомбу в основному використовують ВПС росії.

Вона може мати різні модифікації, але в основному використовується для нанесення значних руйнувань на наземні цілі, такі як будівлі, споруди або військові об'єкти.

Нагадаємо

Експерти КНДІСЕ виявили “лайфхак”, який використовують росіяни для своїх авіабомб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові не брали участі в операції в бєлгородській області - NYT

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