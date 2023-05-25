В бєлгородський області неподалік від українського кордону знайшли авіабомбу ФАБ-500 - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Авіабомбу ФАБ-500 знайшли в полі біля села Калініно в бєлгородській області приблизно за 23 кілометри від кордону з Україною. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
За повідомленнями росЗМІ, у полі біля села Калініне в бєлгородській області, що знаходиться приблизно за 23 кілометри від кордону з Україною, була знайдена авіаційна бомба ФАБ-500, яка не розірвалася. ЇЇ знайшли фермери, які проводили польові роботи.
Довідка
ФАБ-500 - авіаційна бомба загального призначення вагою 500 кілограмів, яка була розроблена в колишньому СРСР. Бомбу в основному використовують ВПС росії.
Вона може мати різні модифікації, але в основному використовується для нанесення значних руйнувань на наземні цілі, такі як будівлі, споруди або військові об'єкти.
Нагадаємо
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