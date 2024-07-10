Площадку водопроводных сооружений восстановили в Буче Киевской области. Отныне 9 тысяч жителей имеют доступ к качественной питьевой воде. Речь идет не только о жилых домах, но и о детском саде и лицее. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"9 тысяч жителей Бучи отныне имеют доступ к качественной питьевой воде. Благодаря международным партнерам в городе восстановили площадку водопроводных сооружений. В начале полномасштабного вторжения россии она была значительно повреждена", - сообщил Кравченко.

По его словам, для очистки воды установили современные технологии - станцию обезжелезивания. Система использует кислород для обезжелезивания воды с последующей фильтрацией через специальные напорные фильтры. Оборудование работает автономно и нет необходимости постоянного технического обслуживания.

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"Кроме жилых домов, станция также обслуживает детский сад и лицей Бучи. Вода качественная, пить ее можно! Проверил это лично", - отметил Кравчено.

Стоимость реконструкции объекта - почти 100 000 евро. Это один из 17 проектов социальной инфраструктуры, финансируемый Европейским инвестиционным банком в Бучанском районе в рамках Программы по восстановлению Украины в партнерстве с Европейским Союзом, Минобновления, Минфином и Киевской областной государственной администрацией. Техническую поддержку оказывает ПРООН.

"Наша цель - реализовать такие же проекты и в других громадах. Чтобы жители области постоянно имели доступ к качественной питьевой воде. Ведь мало только вернуть людей в их восстановленные дома. Нужно создать им комфортную социальную инфраструктуру.

Восстановление Киевщины осуществляется с учетом принципа, который определило правительство: Отстроить лучше, чем было! В результате полномасштабного вторжения россии в области разрушено и повреждено более 29 тыс. объектов. Из них мы уже восстановили почти 17,5 тысяч. Модернизация инфраструктурных объектов, например системы водоснабжения, является одним из важных приоритетов нашей деятельности. Внедрение новых современных технологий системы водоподготовки и водоснабжения, как этот проект в Буче, создает как раз те современные комфортные условия проживания в громаде, которые мы стремимся обеспечить в нашей области", - добавил председатель Киевской ОВА.

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Кроме того, он поблагодарил международных партнеров, "которые совместно с нами делают все возможное, чтобы даже в условиях постоянной угрозы была возможность не просто восстанавливаться, а и развиваться и строить новую современную и комфортную инфраструктуру".