В Броварах состоялся забег "Уважаю Воинов, бегу за Героев Украины!"

В патриотическом забеге приняли участие более 300 участников из Броварской и Сватовской громад. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

Сегодня, 31 августа, жители Броварской громады имели возможность присоединиться к ежегодному Всеукраинскому патриотическому забегу, который уже седьмой год подряд проводится с целью почтения памяти воинов, погибших за Украину.

Более 300 участников из Броварской и Сватовской громад сегодня вышли на символическую дистанцию на территории нашего парка "Победа". Каждый на одежде имел закрепленный номер с именем знакомого или незнакомого человека, Защитника или Защитницы - написал Игорь Сапожко.

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