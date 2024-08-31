У Броварах відбувся забіг "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України!"
Київ • УНН
Понад 300 учасників з Броварської та Сватівської громад взяли участь у щорічному патріотичному забігу "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України!". Захід відбувся в парку "Перемога" з метою вшанування пам'яті загиблих захисників України.
У патріотичному забігу взяли участь більше 300 учасників з Броварської та Сватівської громад. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, пише УНН.
Сьогодні, 31 серпня, жителі Броварської громади мали змогу доєднатися до щорічного Всеукраїнського патріотичного забігу, який вже сьомий рік поспіль проводиться з метою вшанування пам’яті воїнів, які загинули за Україну.
Понад 300 учасників з Броварської та Сватівської громад сьогодні вийшли на символічну дистанцію на території нашого парку "Перемога". Кожен на одязі мав закріплений номер з ім"ям знайомої або незнайомої людини, Захисника чи Захисниці
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