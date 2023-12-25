В Британии все больше украинских беженцев становятся жертвами визовых мошенников - The Independent

В Британии все больше украинцев, которые пытаются воспользоваться британской государственной программой помощи беженцам Homes for Ukraine, становятся жертвами мошенников. Об этом со ссылкой на The Independent, передает УНН.

Детали

Преступники, воспользовавшись отчаянием украинцев, заставляют их платить сотни фунтов стерлингов за разрешение на путевые письма в Великобританию и поддельные британские визы. В благотворительных организациях говорят, количество таких ситуации растет.

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В то же время в издании добавляют, что часто британские пограничники предоставляют шестимесячные визы украинцам, которые стали жертвами мошенничества. Однако существуют случаи, когда людей квалифицируют, как нелегальных мигрантов.

Благотворители обеспокоены тем, что украинцы, которые получили шестимесячный визовый штамп, не имеют доступа к жилью и льготам. Отмечается, что местные органы власти и работники центра занятости считают их пребывание в стране не законным.

Дополнение

Журналисты приводят историю украинской беженки Марии, чей родной город на востоке Украины оккупирован Россией. Сама она, пытаясь выехать в Британию, "попала на крючок" к мошенникам.

Ей прислали якобы британскую визу и информацию о ее британских спонсорах (поручителях, предоставляющих жилье) после того, как она заплатила около 300 фунтов стерлингов за помощь в организации своего переезда в Британию.

Я была уверена, что они [спонсоры - ред.] ждут меня в Англии. Но когда я прибыла в аэропорт Станстед, я обнаружила, что мое письмо от Министерства внутренних дел было подделкой. Офицер поставил в моем паспорте штамп с временной визой и сказал мне пойти в администрацию общины, в которой, как было сказано, жил мой "спонсор". Когда в администрации сказали, что такой спонсор у них не зарегистрирован, я чуть не потеряла сознание. Что делать? Мне больше некуда было идти - рассказывает Мария.

В настоящее время Красный Крест поместил Марию во временное убежище, которое обеспечило ей 30 фунтов стерлингов в неделю, чтобы прожить, пока она четыре месяца боролась за получение биометрического вида на жительство.

Это означало, что она не могла работать, учиться, подать заявку на получение льгот или посетить врача.

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Британские правоохранители говорят, что им известно о проблеме использования украинских беженцев британскими сетями организованной преступности. В министерстве уверяют, что работают над выявлением и предотвращением подобных случаев.

В Британском Красном Кресте также рассказали, что им известно о небольшом количестве случаев, когда британские спонсоры оплачивали поездку украинских семей в Великобританию при условии, что те примут конкретное предложение работы.

Зато по прибытии оказывалось что условия трудоустройства значительно отличаются от тех, что были оговорены изначально.

Мы также слышали, что это имеет место в ситуациях, когда дополнительная стоимость жизни (коммунальные услуги, расходы на еду), связанная с размещением семьи, используется как причина заставлять людей работать эксплуатационным способом - рассказали в Красном Кресте.

ВАЖНО

Благотворительные организации предупреждают украинцев, что так называемые "украинские" визы, которые выдает Британия беженцам из Украины, являются бесплатными. Поэтому требование заплатить за них уже должно настораживать. Также украинцев призывают тщательно проверять спонсоров, предоставляющих жилье в Британии, в частности проводить хотя бы один видеозвонок.

Напомним,

Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.

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