Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой

В Финляндии будут платить украинцам, которые решат добровольно вернуться домой. Речь идет о сумме в €5,3 тыс. Соответствующий пакет финансовой помощи разработало правительство страны, о чем сообщается на официальном сайте МВД Финляндии, передает УНН.

Детали

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года. года. В ведомстве отмечается, что такая выплата будет одноразовой и для ее получения будет несколько условий.

€5,3 тыс. выплатят, если заявление будет подано в течение 30 дней после уведомления о первом отрицательном решении о предоставлении убежища или отзыве заявления, и €2 тыс., если после 30 дней.

То есть, эта программа касается тех, кто не смог получить убежище в стране или передумал его просить.

Дополнение

Выплаты от государства на возвращение украинцев на родину домой не будут предоставлять в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не нужна виза в Финляндию.

По состоянию на август 2023 года статус временной защиты в Финляндии получили более 53 тыс. беженцев из Украины.

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