В Боливии разбился самолет с членами Минздрава: все погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Шесть человек погибли в субботу, 9 октября, в том числе четверо представителей Министерства здравоохранения Боливии в авиакатастрофе самолета ВВС Боливии. Он разбился в районе Амазонки в АгуаДульсе в департаменте Пандо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Детали
Заместитель командира полиции Боливии полковник Луис Куэвас рассказал, что самолет разбился и врезался в дерево только через семь минут после взлета из муниципалитета Риберальта.
"Все пассажиры и экипаж погибли в результате инцидента", - сказал он, добавив, что причины катастрофы расследуются.
По данным полиции, на борту самолета находились четверо чиновников из Национальной программы Министерства здравоохранения "Денге-Чикунгунью".
Цитата
Заместитель министра содействие, эпидемиологического надзора и традиционной медицины Министерства здравоохранения Мария Рене Кастро написала в Twitter: "С сожалением сообщаем, что самолет, перевозивший группу Министерства здравоохранения по Риберальта к Кобии, пострадал Наши коллеги проводили оценку малярии, выполняя очень важную функцию для страны ".
Напомним
В ОАЭ разбился вертолет воздушной скорой помощи, погибли 4 человека.