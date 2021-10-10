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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112502 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 124759 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109466 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108298 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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2 марта, 11:46 • 136797 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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В Боливии разбился самолет с членами Минздрава: все погибли

В Боливии разбился самолет с членами Минздрава: все погибли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Шесть человек погибли в субботу, 9 октября, в том числе четверо представителей Министерства здравоохранения Боливии в авиакатастрофе самолета ВВС Боливии. Он разбился в районе Амазонки в АгуаДульсе в департаменте Пандо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

Заместитель командира полиции Боливии полковник Луис Куэвас рассказал, что самолет разбился и врезался в дерево только через семь минут после взлета из муниципалитета Риберальта.

"Все пассажиры и экипаж погибли в результате инцидента", - сказал он, добавив, что причины катастрофы расследуются.

По данным полиции, на борту самолета находились четверо чиновников из Национальной программы Министерства здравоохранения "Денге-Чикунгунью".

Цитата

Заместитель министра содействие, эпидемиологического надзора и традиционной медицины Министерства здравоохранения Мария Рене Кастро написала в Twitter: "С сожалением сообщаем, что самолет, перевозивший группу Министерства здравоохранения по Риберальта к Кобии, пострадал Наши коллеги проводили оценку малярии, выполняя очень важную функцию для страны ".

Напомним

В ОАЭ разбился вертолет воздушной скорой помощи, погибли 4 человека.

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