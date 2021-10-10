В Болівії розбився літак з членами МОЗ: усі загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Шість людей загинули в суботу, 9 жовтня, в тому числі четверо представників Міністерства охорони здоров’я Болівії в авіакатастрофі літака ВПС Болівії. Він розбився в районі Амазонки в АгуаДульсе в департаменті Пандо. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Сіньхуа”.
Деталі
Заступник командира поліції Болівії полковник Луїс Куевас розповів, що літак розбився і врізався в дерево лише через сім хвилин після зльоту з муніципалітету Ріберальта.
“Усі пасажири та екіпаж загинули в результаті інциденту”, — сказав він, додавши, що причини катастрофи розслідуються.
За даними поліції, на борту літака перебували четверо посадовців з Національної програми Міністерства охорони здоров’я “Денге-Чікунгунья”.
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Заступниця міністра сприяння, епідеміологічного нагляду та традиційної медицини Міністерства охорони здоров’я Марія Рене Кастро написала у Twitter: “З жалем повідомляємо, що літак, який перевозив групу Міністерства охорони здоров’я з Ріберальти до Кобії, постраждав Наші колеги проводили оцінку малярії, виконуючи дуже важливу функцію для країни”.
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