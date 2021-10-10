В Болівії розбився літак з членами МОЗ: усі загинули

Деталі

Заступник командира поліції Болівії полковник Луїс Куевас розповів, що літак розбився і врізався в дерево лише через сім хвилин після зльоту з муніципалітету Ріберальта.

“Усі пасажири та екіпаж загинули в результаті інциденту”, — сказав він, додавши, що причини катастрофи розслідуються.

За даними поліції, на борту літака перебували четверо посадовців з Національної програми Міністерства охорони здоров’я “Денге-Чікунгунья”.

Цитата

Заступниця міністра сприяння, епідеміологічного нагляду та традиційної медицини Міністерства охорони здоров’я Марія Рене Кастро написала у Twitter: “З жалем повідомляємо, що літак, який перевозив групу Міністерства охорони здоров’я з Ріберальти до Кобії, постраждав Наші колеги проводили оцінку малярії, виконуючи дуже важливу функцію для країни”.

Нагадаємо

В ОАЕ розбився вертоліт повітряної швидкої допомоги, загинули 4 людини.