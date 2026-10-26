В Болгарии не смогли избрать президента - ожидается второй тур

В Болгарии не смогли избрать президента в первом туре. Второй тур ожидается 1 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

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В Болгарии на президентских выборах 25 октября ни один из кандидатов не набрал необходимого абсолютного большинства голосов в первом туре. По данным ЦИК страны, после обработки 95,3% бюллетеней действующая глава государства Ильяна Йотова набирает 34,6% голосов, второй результат у прозападного экс-премьера Андрея Гюрова — 32%.

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Явка избирателей на выборах составила значительно меньше необходимого уровня в более чем 50% — всего 22,2%. Второй тур, вероятно, пройдет 1 ноября.

Несмотря на формально ограниченные полномочия президента в Болгарии, политик, занимающий эту должность, представляет страну на международной арене (за некоторыми исключениями), является верховным главнокомандующим, подписывает указы о назначении генпрокурора и председателей высших судов, назначает и. о. премьер-министра (из определенного закрытого конституцией круга лиц) и имеет право на принятие закона.