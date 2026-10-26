В Болгарии не смогли избрать президента - ожидается второй тур

$45.200.1550.580.14
ukenru
07:10 • 7272 просмотра
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
06:00 • 16822 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать
26 октября, 02:22 • 27508 просмотра
Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человекPhoto
25 октября, 21:43 • 33066 просмотра
Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человекаVideo
25 октября, 20:22 • 32892 просмотра
Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters
25 октября, 20:03 • 29813 просмотра
Зеленский рассказал, чего конкретно Украина ожидает от вероятной трехсторонней встречи с США и РФ
25 октября, 19:18 • 28137 просмотра
Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян
25 октября, 19:00 • 25735 просмотра
Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский
25 октября, 18:05 • 25478 просмотра
В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины
25 октября, 17:28 • 22145 просмотра
В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.8м/с
68%
753мм
Популярные новости
В Сербии празднуют поражение партии Вучича на парламентских выборахVideo25 октября, 23:47 • 13358 просмотра
В Германии проверяют связь «мафии поколения Z» с Россией — WELT26 октября, 00:49 • 5196 просмотра
российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState26 октября, 01:20 • 7502 просмотра
США, Россия и Китай продвигают Орбана на должность генсека ООН — WSJ26 октября, 01:51 • 11282 просмотра
В Норвегии разрешили отправлять Украине гражданские дроны после нарушения закона депутатом05:17 • 12931 просмотра
публикации
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 46646 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 53418 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 77539 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 100423 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 93704 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Биньямин Нетаньяху
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Мичиган
Польша
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo08:00 • 3984 просмотра
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25 октября, 20:18 • 24124 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 24664 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 29277 просмотра
В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные воротаVideo25 октября, 18:10 • 24660 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фокс Ньюс
Кх-59
Шахед-136
Техника

В Болгарии не смогли избрать президента - ожидается второй тур

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

Действующая президентка Илияна Йотова набрала 34,6%, Андрей Гюров — 32% голосов. Второй тур выборов, вероятно, состоится 1 ноября.

В Болгарии не смогли избрать президента - ожидается второй тур

В Болгарии не смогли избрать президента в первом туре. Второй тур ожидается 1 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.

Подробности

В Болгарии на президентских выборах 25 октября ни один из кандидатов не набрал необходимого абсолютного большинства голосов в первом туре. По данным ЦИК страны, после обработки 95,3% бюллетеней действующая глава государства Ильяна Йотова набирает 34,6% голосов, второй результат у прозападного экс-премьера Андрея Гюрова — 32%.

На выборах в Болгарии лидирует действующая президентка Йотова — экзитпол показал минимальный отрыв25.10.26, 20:30 • 3712 просмотров

Явка избирателей на выборах составила значительно меньше необходимого уровня в более чем 50% — всего 22,2%. Второй тур, вероятно, пройдет 1 ноября.

Несмотря на формально ограниченные полномочия президента в Болгарии, политик, занимающий эту должность, представляет страну на международной арене (за некоторыми исключениями), является верховным главнокомандующим, подписывает указы о назначении генпрокурора и председателей высших судов, назначает и. о. премьер-министра (из определенного закрытого конституцией круга лиц) и имеет право на принятие закона.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Законы
Болгария