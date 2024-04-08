В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

По состоянию на апрель 2024 года к правительственному проекту "Армия восстановления" уже присоединились 114 105 украинцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

Детали

Так, по состоянию на 8 апреля 2024 года Государственная служба занятости выдала 114 105 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (21 684 направления).

Также среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных четыре области:

Донецка (13 897 направлений);

Киевская (13 279);



Полтавская (12 691);



Черниговская (12 287).



Донецкая (13 897 направлений), Киевская (13 279), Полтавская (12 691) и Черниговская (12 287) области.

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Дополнение

Всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

Отмечается, на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 772 миллионов гривен.

В ведомстве добавляют, что оплата за общественно полезные работы отныне составляет 12 тыс. грн за полный отработанный месяц.

Напомним

Правительство планирует сократить количество вакантных должностей в государственных органах почти на 19,3 тысячи, чтобы уменьшить расходы и предотвратить завышение зарплат из-за избытка вакантных должностей.