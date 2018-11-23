В АМКУ предложили свой вариант минимизации рисков "блокировки" тендеров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Уменьшить риски "блокировки" процедур закупок можно путем внесения изменений в некоторые нормы действующего законодательства. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.
"Практика выполнения Комитетом функций органа обжалования последних лет указывает на необходимость совершенствования порядка обжалования процедур закупок, в частности, это связано с несовершенством норм Закона ("О публичных закупках" - ред.) в действующей редакции, что позволяет субъектам хозяйствования злоупотреблять своим правом на обжалование, в том числе, на этапе подготовки тендерных предложений и, соответственно, обжалование условий тендерной документации", - сообщили в АМКУ.
Поэтому, АМКУ считает необходимым:
- обязать истца указывать на наличие нарушенных прав, связанных с их участием в торгах, и предоставление соответствующих подтверждающих документов на этапе подачи жалобы;
- привести размер платы за подачу жалобы в соответствии к ожидаемой стоимости предмета закупки или части предмета закупки (лота);
- усовершенствовать нормы относительно сроков подачи жалоб и тому подобное.
Как писал УНН, в Лозовой Харьковской области недобросовестный поставщик продуктов заблокировал проведение тендерных закупок, чем оставил школьников без полноценного питания.
Также напомним, в Украине заговорили об изменениях тендерных требований к поставщикам продуктов питания в учебные заведения. С соответствующей инициативой выступил народный депутат Сергей Тригубенко.
По его словам, в силу устаревшей нормативно-правовой базы, сегодня потенциальных поставщиков питания детям должным образом никто не проверяет. Из-за этого участились вспышки массовых отравлений в школах и садах.
С целью изменить ситуацию в КМУ были направлены предложения по усилению требований к тендерам.