В АМКУ запропонували свій варіант мінімізації ризиків "блокування" тендерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Зменшити ризики "блокування" процедур закупівель можна шляхом внесення змін до деяких норм чинного законодавства. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Антимонопольного комітету України.
"Практика виконання Комітетом функцій органу оскарження останніх років указує на необхідність удосконалення порядку оскарження процедур закупівель, зокрема, це пов'язано з недосконалістю норм Закону ("Про публічні закупівлі" - ред.) в діючій редакції, яка дозволяє суб'єктам господарювання зловживати своїм правом на оскарження, у тому числі, на етапі підготовки тендерних пропозицій та, відповідно, оскарження умов тендерної документації", - повідомили в АМКУ.
Тож, АМКУ вважає за необхідне:
- зобов'язати скаржника вказувати на наявність порушених прав, пов'язаних з їх участю у торгах, та надання відповідних підтверджуючих документів на етапі подання скарги;
- привести розмір плати за подання скарги у відповідність до очікуваної вартості предмета закупівлі або частини предмета закупівлі (лота);
- удосконалити норми щодо строків подання скарг тощо.
Як писав УНН, у Лозовій Харківської області недобросовісний постачальник продуктів заблокував проведення тендерних закупівель, чим залишив школярів без повноцінного харчування.
Також нагадаємо, в Україні заговорили про зміни тендерних вимог до постачальників продуктів харчування в навчальні заклади. З відповідною ініціативою виступив народний депутат Сергій Тригубенко.
За його словами, в силу застарілої нормативно-правової бази, сьогодні потенційних постачальників харчування дітям належним чином ніхто не перевіряє. Від цього почастішали спалахи масових отруєнь у школах та садочках.
З метою змінити ситуацію в КМУ були спрямовані пропозиції щодо посилення вимог до тендерів.