В АМКУ рассказали, как в Украине контролируют процесс производства курятины

Ветеринарный надзор и контроль предполагает предубойный осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу и выдачу ветеринарных сопроводительных документов, рассказали в АМКУ, ссылаясь на данные, полученные от участников рынка.

В частности, контрольные исследования качества дезинфекции, безопасности кормов и воды, бактериологические исследования падежа и помета проводятся специалистами государственных лабораторий Госпродпотребслужбы, регулярно. Так, серологические исследования на Болезнь Ньюкасла и Грипп птицы проводятся ежеквартально, гистологические исследования на Грипп птицы - каждые полгода.

"Также на предприятиях проводят исследования по "Программе контроля сальмонеллеза птицы в Украине", - рассказали в Комитете.

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В Комитете также констатировали улучшение ситуации со здоровьем птицы в Украине.

В АМКУ рассказали, что в течение 2016 - 2017 годов на территории страны было зафиксировано 9 случаев высокопатогенного гриппа птицы. Тогда как в 2018 году - ни одного случая заболевания выявлено не было.

Ранее УНН сообщал, что крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" ежедневно проводит две тысячи тестов на производстве.