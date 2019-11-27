В АМКУ рассказали, как в Украине контролируют процесс производства курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинские контроллеры осуществляют ветеринарно-санитарные меры контроля на всех этапах производства мяса куриного. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.
Ветеринарный надзор и контроль предполагает предубойный осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу и выдачу ветеринарных сопроводительных документов, рассказали в АМКУ, ссылаясь на данные, полученные от участников рынка.
В частности, контрольные исследования качества дезинфекции, безопасности кормов и воды, бактериологические исследования падежа и помета проводятся специалистами государственных лабораторий Госпродпотребслужбы, регулярно. Так, серологические исследования на Болезнь Ньюкасла и Грипп птицы проводятся ежеквартально, гистологические исследования на Грипп птицы - каждые полгода.
"Также на предприятиях проводят исследования по "Программе контроля сальмонеллеза птицы в Украине", - рассказали в Комитете.
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В Комитете также констатировали улучшение ситуации со здоровьем птицы в Украине.
В АМКУ рассказали, что в течение 2016 - 2017 годов на территории страны было зафиксировано 9 случаев высокопатогенного гриппа птицы. Тогда как в 2018 году - ни одного случая заболевания выявлено не было.
Ранее УНН сообщал, что крупнейший в Украине производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" ежедневно проводит две тысячи тестов на производстве.