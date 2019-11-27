В АМКУ розповіли, як в Україні контролюють процес виробництва курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українські контролери здійснюють ветеринарно-санітарні заходи контролю на всіх етапах виробництва м’яса курячого. Про це повідомляє Антимонопольний комітет України, передає УНН.
Ветеринарний нагляд та контроль передбачає передзабійний огляд, ветеринарно-санітарну експертизу та видачу ветеринарних супровідних документів, розповіли в АМКУ, посилаючись на дані, отримані від учасників ринку.
Зокрема, контрольні дослідження якості дезінфекції, безпечності кормів та води, бактеріологічні дослідження падежу та посліду проводяться фахівцями державних лабораторій Держпродспоживслужби, регулярно. Так, серологічні дослідження на Хворобу Ньюкасла та Грип птиці проводяться щоквартально, гістологічні дослідження на Грип птиці — кожні півроку.
“Також на підприємствах проводять дослідження за “Програмою контролю сальмонельозу птиці в Україні”, — розповіли у Комітеті.
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У Комітеті також констатували покращення ситуації зі здоров’ям птиці в Україні.
В АМКУ розповіли, що протягом 2016 — 2017 років на території країни було зафіксовано 9 випадків високопатогенного грипу птиці. Тоді як у 2018 році — жодного випадку захворювання виявлено не було.
Раніше УНН повідомляв, що найбільший в Україні виробник і експортер курятини “Миронівський хлібопродукт” щодня проводить дві тисячі тестів на виробництві.