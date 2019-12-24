У американской семьи сова неделю жила в рождественской елке
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В американском штате Джорджия семья нашла живую сову в своей рождественской елке. Она прожила на ветках дерева больше недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Семья из Джорджии получила особый подарок на прошлой неделе, когда нашла сову, что пряталась в их рождественской елке", - говорится в сообщении.
Указано, что Кэти Макбрайд Ньюман и двое ее детей - Индия и Джек - обнаружили птицу после ужина в один из вечеров.
Десятилетняя Индия убирала со стола и увидела на елке сову. Девочку напугало украшение, и она рассказала о нем маме.
"Миссис Ньюман рассказала, что она - большая поклонница сов, и на дереве было около десятка украшений в форме совы, украшавших ветви. Сначала Ньюман подумала, что это они напугали Индию", - отметили в издании.
Так, женщина пошла проверить елку, чтобы успокоить дочь. Но когда она посмотрела на дерево, то увидела, что сова повернула голову и посмотрела на нее. Так в семье поняли, что сова - настоящая.
"Сова, возможно, жила на дереве больше недели. Семья купила елку в магазине за два дня после Дня благодарения, поэтому сначала они подумали, что сова прилетела и спряталась на дереве", - говорится в сообщении.
Указано, что семья оставила окна и двери открытыми, в надежде, что сова сама полетит. Однако, этого не произошло. На следующий день они позвонили в профильный центр вблизи их дома. Один из сотрудников центра сказал им дать сове немного сырой курятины, поскольку волновался, что она не ела в течение нескольких дней.
"Работник зашел в субботу утром. Он поймал птицу и определил, что это восточная сова, распространенная в Джорджии. Он также проверил ее на наличие травм и дал ей немного еды и пищевых добавок. По словам Билли Ньюмана, сова была достаточно худой, что и стало основанием считать, что птица, скорее всего, была на ветвях дерева с тех пор, как они его купили", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что работник дал семье инструкции по выпуску совы на свободу. Нужно было оставить птицу в переноске для животных до тех пор, как стемнеет, а затем выпустить на волю.
"В сумерках семья оставила открытый ящик надворе. К 21:30 сова исчезла", - добавили в СМИ.
Также указано, что Кэти Ньюман говорит, что она до сих пор слышит по ночам "уханье".
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