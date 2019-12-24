У американской семьи сова неделю жила в рождественской елке

"Семья из Джорджии получила особый подарок на прошлой неделе, когда нашла сову, что пряталась в их рождественской елке", - говорится в сообщении.

Указано, что Кэти Макбрайд Ньюман и двое ее детей - Индия и Джек - обнаружили птицу после ужина в один из вечеров.

Десятилетняя Индия убирала со стола и увидела на елке сову. Девочку напугало украшение, и она рассказала о нем маме.

"Миссис Ньюман рассказала, что она - большая поклонница сов, и на дереве было около десятка украшений в форме совы, украшавших ветви. Сначала Ньюман подумала, что это они напугали Индию", - отметили в издании.

Так, женщина пошла проверить елку, чтобы успокоить дочь. Но когда она посмотрела на дерево, то увидела, что сова повернула голову и посмотрела на нее. Так в семье поняли, что сова - настоящая.

"Сова, возможно, жила на дереве больше недели. Семья купила елку в магазине за два дня после Дня благодарения, поэтому сначала они подумали, что сова прилетела и спряталась на дереве", - говорится в сообщении.

Указано, что семья оставила окна и двери открытыми, в надежде, что сова сама полетит. Однако, этого не произошло. На следующий день они позвонили в профильный центр вблизи их дома. Один из сотрудников центра сказал им дать сове немного сырой курятины, поскольку волновался, что она не ела в течение нескольких дней.

"Работник зашел в субботу утром. Он поймал птицу и определил, что это восточная сова, распространенная в Джорджии. Он также проверил ее на наличие травм и дал ей немного еды и пищевых добавок. По словам Билли Ньюмана, сова была достаточно худой, что и стало основанием считать, что птица, скорее всего, была на ветвях дерева с тех пор, как они его купили", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что работник дал семье инструкции по выпуску совы на свободу. Нужно было оставить птицу в переноске для животных до тех пор, как стемнеет, а затем выпустить на волю.

"В сумерках семья оставила открытый ящик надворе. К 21:30 сова исчезла", - добавили в СМИ.

Также указано, что Кэти Ньюман говорит, что она до сих пор слышит по ночам "уханье".

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