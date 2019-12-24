У американской семьи сова неделю жила в рождественской елке

ukru
НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 7321 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 63533 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132868 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 130489 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 157255 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113616 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113297 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110069 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132405 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 112634 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 66847 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 95141 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

08:02 • 51819 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 35619 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 157255 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 142561 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 169462 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 211328 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 195511 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 25161 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 113141 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 116716 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 121694 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 118786 просмотра
Актуальное
У американской семьи сова неделю жила в рождественской елке

У американской семьи сова неделю жила в рождественской елке

Киев  •  УНН

 • 20973 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В американском штате Джорджия семья нашла живую сову в своей рождественской елке. Она прожила на ветках дерева больше недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Семья из Джорджии получила особый подарок на прошлой неделе, когда нашла сову, что пряталась в их рождественской елке", - говорится в сообщении.

Указано, что Кэти Макбрайд Ньюман и двое ее детей - Индия и Джек - обнаружили птицу после ужина в один из вечеров.

Десятилетняя Индия убирала со стола и увидела на елке сову. Девочку напугало украшение, и она рассказала о нем маме.

"Миссис Ньюман рассказала, что она - большая поклонница сов, и на дереве было около десятка украшений в форме совы, украшавших ветви. Сначала Ньюман подумала, что это они напугали Индию", - отметили в издании.

Так, женщина пошла проверить елку, чтобы успокоить дочь. Но когда она посмотрела на дерево, то увидела, что сова повернула голову и посмотрела на нее. Так в семье поняли, что сова - настоящая.

"Сова, возможно, жила на дереве больше недели. Семья купила елку в магазине за два дня после Дня благодарения, поэтому сначала они подумали, что сова прилетела и спряталась на дереве", - говорится в сообщении.

Указано, что семья оставила окна и двери открытыми, в надежде, что сова сама полетит. Однако, этого не произошло. На следующий день они позвонили в профильный центр вблизи их дома. Один из сотрудников центра сказал им дать сове немного сырой курятины, поскольку волновался, что она не ела в течение нескольких дней.

"Работник зашел в субботу утром. Он поймал птицу и определил, что это восточная сова, распространенная в Джорджии. Он также проверил ее на наличие травм и дал ей немного еды и пищевых добавок. По словам Билли Ньюмана, сова была достаточно худой, что и стало основанием считать, что птица, скорее всего, была на ветвях дерева с тех пор, как они его купили", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что работник дал семье инструкции по выпуску совы на свободу. Нужно было оставить птицу в переноске для животных до тех пор, как стемнеет, а затем выпустить на волю.

"В сумерках семья оставила открытый ящик надворе. К 21:30 сова исчезла", - добавили в СМИ.

Также указано, что Кэти Ньюман говорит, что она до сих пор слышит по ночам "уханье".

Напомним, в США женщина убирала снег в костюме единорога.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы