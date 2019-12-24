В американської родини сова тиждень жила у різдвяній ялинці

"Родина із Джорджії отримала особливий подарунок минулого тижня, коли знайшла сову, що ховалась в їхній різдвяній ялинці", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Кеті Макбрайд Ньюман та двоє її дітей - Індія та Джек - виявили птаха після вечері в один з вечорів.

Десятирічна Індія прибирала зі столу і побачила на ялинці сову. Дівчинку налякала прикраса, і вона розповіла про неї мамі.

"Місіс Ньюман розповіла, що вона - велика прихильниця сов, і на дереві було близько десятка прикрас у формі сови, що прикрашали гілки. Спершу Ньюман подумала, що це вони налякали Індію", - відзначили у виданні.

Так, жінка пішла перевірити ялинку, щоб заспокоїти доньку. Але коли вона поглянула на дерево, то побачила, що сова обернула голову і подивилась на неї. Так в родині зрозуміли, що сова - справжня.

"Сова, можливо, жила на дереві понад тиждень. Родина купила ялинку в магазині за два дня після Дня подяки, тому спершу вони подумали, що сова прилетіла і сховалась на дереві", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сім’я залишила вікна та двері відкритими, в надії, що сова сама полетить. Однак, цього не сталося. Наступного дня вони подзвонили до профільного центру, що розташовувався поблизу їхнього будинку. Один із працівників центру сказав їм дати сові трохи сирої курятини, оскільки хвилювався, що вона не їла впродовж декількох днів.

"Працівник зайшов у суботу вранці. Він спіймав пташку і визначив, що це східна сова, що поширена в Джорджії. Він також перевірив її на наявність травм і дав їй трохи їжі та харчових добавок. За словами Біллі Ньюмана, сова була досить худою, що і стало підставою вважати, що пташка, скоріш за все, була на гілках дерева з тих пір, як вони його купили", - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що працівник дав сім’ї інструкції щодо випуску сови на волю. Потрібно було залишити пташку в переносці для тварин до того часу, як стемніє, а потім випустити на волю.

"У сутінках родина залишила відкритий ящик назовні. До 21:30 сова зникла", - додали у ЗМІ.

Також вказано, що Кеті Ньюман каже, що вона досі чує ночами "ухання".

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