В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф
Киев • УНН
В Черном море произошла замена российской подводной лодки на аналогичную. Одна лодка остается на дежурстве, но редко применяется.
В Черном море произошла ротация. Российская подводная лодка, которая ранее находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования "Новороссийск". Ее заменила аналогичная лодка. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Что касается Черного моря, то там произошла ротация. Подводная лодка, которая ранее находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования "Новороссийск". Ее заменила аналогичная подводная лодка того же проекта 636-го и она сейчас находится на дежурстве. То есть в акватории Черного моря остается одна такая подводная лодка", - рассказал Плетенчук.
По его словам, он там находится больше на боевом дежурстве, чем с целью применения.
"Это сейчас происходит крайне редко и крайне неудачно", - сказал Плетенчук.
Дополнение
Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. Лодка затонула на месте.