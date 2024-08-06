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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

В акватории Черного моря остается одна подводная лодка рф

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 18:10  •  15918 просмотра

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В Черном море произошла замена российской подводной лодки на аналогичную. Одна лодка остается на дежурстве, но редко применяется.

В Черном море произошла ротация. Российская подводная лодка, которая ранее находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования "Новороссийск". Ее заменила аналогичная лодка. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Что касается Черного моря, то там произошла ротация. Подводная лодка, которая ранее находилась в акватории Черного моря, вернулась в пункт базирования "Новороссийск". Ее заменила аналогичная подводная лодка того же проекта 636-го и она сейчас находится на дежурстве. То есть в акватории Черного моря остается одна такая подводная лодка", - рассказал Плетенчук.

По его словам, он там находится больше на боевом дежурстве, чем с целью применения.

"Это сейчас происходит крайне редко и крайне неудачно", - сказал Плетенчук.

Дополнение

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. Лодка затонула на месте.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым
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