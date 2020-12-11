В аэропорту "Борисполь" сообщили об условиях работы во время гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Утром пятницы на аэродроме аэропорта "Борисполь" работает спецтехника, аэропорт принимает все самолеты на вылет и на прилет, без отмен или задержаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"Сегодня мы обслуживаем все рейсы на вылет и прилет по расписанию. Вчера были сложные условия, и командиры некоторых воздушных судов приняли решение совершить посадку в резервных аэропортах, или вернуться в аэропорт вылета. Это было до 21:00", - отметили в пресс-службе аэропорта.
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По словам собеседницы УНН, после 21:00 в четверг в аэропорту уже начали осуществлять посадки - два самолета Sky Up и один Windrose.
"А сегодня все хорошо, сейчас на аэродроме работает спецтехника, около 17 единиц, поддерживают аэродром в надлежащем состоянии. И сейчас мы принимаем все самолеты на вылет и на прилет", - сообщили в пресс-службе.
Стоит отметить, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее стало известно, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Киев" отменены два международных рейса - в Дортмунд и Мемминген.