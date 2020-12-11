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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74773 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98536 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115918 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150995 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199109 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195073 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282547 просмотра

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Актуальное
В аэропорту "Борисполь" сообщили об условиях работы во время гололеда

В аэропорту "Борисполь" сообщили об условиях работы во время гололеда

Киев  •  УНН

 • 17606 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Утром пятницы на аэродроме аэропорта "Борисполь" работает спецтехника, аэропорт принимает все самолеты на вылет и на прилет, без отмен или задержаний. Об этом УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

"Сегодня мы обслуживаем все рейсы на вылет и прилет по расписанию. Вчера были сложные условия, и командиры некоторых воздушных судов приняли решение совершить посадку в резервных аэропортах, или вернуться в аэропорт вылета. Это было до 21:00", - отметили в пресс-службе аэропорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за непогоды в "Борисполе" отменено прибытие ряда рейсов: перечень.

По словам собеседницы УНН, после 21:00 в четверг в аэропорту уже начали осуществлять посадки - два самолета Sky Up и один Windrose.

"А сегодня все хорошо, сейчас на аэродроме работает спецтехника, около 17 единиц, поддерживают аэродром в надлежащем состоянии. И сейчас мы принимаем все самолеты на вылет и на прилет", - сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее стало известно, что из-за ухудшения погодных условий в аэропорту "Киев" отменены два международных рейса - в Дортмунд и Мемминген.

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