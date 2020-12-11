Через ожеледицю у "Жулянах" скасовано низку міжнародних рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Через погіршення погодних умов в аеропорту “Київ” скасовано два міжнародні рейси — до Дортмунду та Меммінгену. Про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту, передає УНН.
“Через погіршення погодних умов в аеропорту „Київ“:
10.12.2020 скасовано рейси до Дортмунду (Wizz Air) та Запоріжжя (Мотор Січ), літак, що прямував з Вільнюсу, повернувся в аеропорт вильоту.
11.12.2020 скасовано рейс до Меммингену (Wizz Air). Вильот рейсу до Запоріжжя (Мотор Січ) затримується”, — повідомили в пресслужбі.
Повідомляється, що наразі на злітно посадковій смузі, руліжних доріжках та пероні працює спецтехніка для підтримання робочого стану аеропорту. Поверхні оброблюються гранульованим химреагентом.
Варто зазначити, що за прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня у Києві утримається ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, за останню добу, 10 грудня, у Києві через ожеледицю травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.