Из-за гололеда в "Жулянах" отменен ряд международных рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту “Киев” отменены два международных рейса — в Дортмунд и Мемминген. Об этом говорится в сообщении прессслужбы аэропорта, передает УНН.
“Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту „Киев“:
10.12.2020 отменены рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (Мотор Сич), самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.
11.12.2020 отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Вылет рейса в Запорожье (Мотор Сич) задерживается”, — сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что сейчас на взлетно посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом.
Стоит отметить, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, утром и днем 11 декабря в Киеве сохранится гололед (І уровень опасности, желтый).
Напомним, за последние сутки, 10 декабря, в Киеве из-за гололеда травмировались 150 взрослых и 13 детей.