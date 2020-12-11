В аеропорту "Бориспіль" повідомили про умови роботи під час ожеледиці

"Сьогодні ми обслуговуємо всі рейси на виліт та приліт згідно розкладу. Вчора були складні умови, і командири деяких повітряних суден прийняли рішення здійснити посадку у резервних аеропортах, або повернутись в аеропорт вильоту. Це було до 21:00", - зазначили у пресслужбі аеропорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через негоду у "Борисполі" скасовано прибуття низки рейсів: перелік.

Зі слів співрозмовниці УНН, після 21:00 у четвер до аеропорту вже почали здійснювати посадки - два літаки Sky Up і один Windrose.

"А сьогодні все добре, зараз на аеродромі працює спецтехніка, близько 17 одиниць, підтримують аеродром у належному стані. І зараз ми приймаємо всі літаки на виліт і на приліт", - повідомили у пресслужбі.

Варто зазначити, що за прогнозом Українського гідрометцентру, вранці та вдень 11 грудня у Києві утримається ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через погіршення погодних умов в аеропорту "Київ" скасовано два міжнародні рейси — до Дортмунда та Меммінгена.