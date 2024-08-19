В 2023 году зафиксировано рекордное количество смертей гуманитарных работников: в ООН призывают принять меры

В 2023 году в 33 странах мира погибло 280 сотрудников гуманитарных организаций, работавших в зонах конфликтов. Прошлый год стал самым смертоносным в истории мирового гуманитарного сообщества. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, передает УНН.

Детали

Как сообщается, количество смертей гуманитарных работников в 2023 году было на 137 процентов больше, чем в 2022 году - тогда погибли 118 работников.

Отмечается, что более половины из них погибли в первые три месяца боевых действий в секторе Газа. С октября только в самом анклаве было убито более 280 сотрудников гуманитарных организаций.

В UNOCHA предполагают, что, вероятно 2024 год будет еще более смертоносным. По состоянию на 7 августа, согласно предварительным данным, погибли 172 гуманитарных работника.

«Сегодня мы снова требуем от людей, которые стоят у власти, положить конец нарушениям против гражданского населения и безнаказанности, с которой происходят эти ужасные нападения», - заявила исполняющая обязанности заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя.

Напомним

Сегодня, 19 августа, мир отмечает Всемирный день гуманитарной помощи.

С начала полномасштабного вторжения в Украину из-за атак россииболее 50 гуманитарных работников погибли или были ранены. За это время армия рф нанесла более 60 авиаударов по гуманитарным складам.