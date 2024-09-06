Уже после президентских выборов в США: суд отложил вынесение приговора Трампу до 26 ноября

Судья Нью-Йорка отложил вынесение приговора бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов до 26 ноября, передает УНН со ссылкой на NBC News.

"Это решение не принимается судом легкомысленно, но это решение, которое, по мнению суда, наилучшим образом отвечает интересам правосудия", — написал судья Хуан Мерчан в решении, вынесенном в пятницу.

Мерчан вынес решение в пятницу после того, как адвокаты Трампа попросили его отложить вынесение приговора 18 сентября до окончания выборов, чтобы они могли подать апелляцию на ожидающее решения, касающееся президентского иммунитета.

Это решение ожидалось к 16 сентября — всего за два дня до того, что стало бы первым в истории приговором бывшему президенту по уголовным обвинениям. Трамп был осужден в мае по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых записей, связанных с выплатой денег за молчание кинозвезде для взрослых Сторми Дэниэлс ближе к концу президентской кампании 2016 года.

"Один рабочий день — это неоправданно короткий срок" для такой апелляции, утверждали адвокаты Трампа Тодд Бланш и Эмиль Боув в заявлении от 14 августа. "Нет никаких оснований для дальнейшей спешки", — утверждали они.

Прокуроры из офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга заявили, что они "предоставят суду решение о том, оправдана ли отсрочка для упорядоченного апелляционного разбирательства" любой апелляции Трампа, но "будут готовы явиться для вынесения приговора в любую будущую дату, которую установит суд".

Решение Мерчана в пятницу также отодвинуло дату вынесения им решения по вопросу иммунитета до 12 ноября — на целых две недели до возможной даты вынесения приговора и после выборов.

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