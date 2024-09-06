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Уже після президентських виборів у США: суд відклав винесення вироку Трампу до 26 листопада

Уже після президентських виборів у США: суд відклав винесення вироку Трампу до 26 листопада

Київ • УНН

 • 19545 перегляди

Суддя Нью-Йорка переніс винесення вироку Дональду Трампу у справі про фальсифікацію фінансових документів.

Суддя Нью-Йорка відклав ухвалення вироку колишньому президенту США Дональду Трампу у справі про підробку фінансових документів до 26 листопада, передає УНН із посиланням на NBC News.

«Це рішення не ухвалюється судом легковажно, але це рішення, яке, на думку суду, якнайкраще відповідає інтересам правосуддя», - написав суддя Хуан Мерчан у рішенні, ухваленому в п'ятницю.

Мерчан ухвалив рішення в п'ятницю після того, як адвокати Трампа попросили його відкласти ухвалення вироку 18 вересня до закінчення виборів, щоб вони могли подати апеляцію на очікуване рішення щодо президентського імунітету.

Це рішення очікувалося до 16 вересня - всього за два дні до того, що стало б першим в історії вироком колишньому президенту за кримінальними звинуваченнями. Трамп був засуджений у травні за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділових записів, пов'язаних із виплатою грошей за мовчання кінозірці для дорослих Стормі Деніелс ближче до кінця президентської кампанії 2016 року.

«Один робочий день - це невиправдано короткий термін» для такої апеляції, стверджували адвокати Трампа Тодд Бланш і Еміль Боув у заяві від 14 серпня. «Немає жодних підстав для подальшого поспіху», - стверджували вони.

Прокурори з офісу окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга заявили, що вони «нададуть суду рішення про те, чи виправдане відтермінування для впорядкованого апеляційного розгляду» будь-якої апеляції Трампа, але «будуть готові з'явитися для винесення вироку в будь-яку майбутню дату, яку встановить суд».

Рішення Мерчана в п'ятницю також відсунуло дату ухвалення ним рішення з питання імунітету до 12 листопада - аж на два тижні до можливої дати ухвалення вироку і після виборів.

Трамп обіцяє створити комісію з ефективності уряду на чолі з Маском05.09.2024, 23:03 • 79137 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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