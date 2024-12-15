Уже более 9 миллионов украинцев подали заявки на "зимнюю тысячу"

По состоянию на утро воскресенья, 15 декабря, заявки на получение тысячи гривен в рамках "Зимней еПоддержки" уже подали более 9 миллионов человек, из них - 2 миллиона детей. Об этом заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила в эфире Суспільного, передает УНН.

По ее словам, основной канал подачи заявок - это "Дія". По словам Бегун, средства должны быть начислены в течение 10 дней со дня подачи заявки.

Второй канал подачи заявок - это 8 банков-партнеров, перечень которых есть на сайте Минэкономики. Заявку через банк могут подать только граждане в возрасте от 65 лет, а также граждане, которых по религиозным убеждениям нет индивидуального налогового номера.

И третий канал выплаты - это Укрпочта. Через Укрпочту заявку подавать не нужно.

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"Если считать людей, которым государство выплачивает поддержку через Укрпочту, это 1,9 миллиона, плюс 7,3 миллиона заявок, которые подались через "Дію", в целом это 9,2 миллиона наших граждан, которые получают зимнюю поддержку", - рассказала чиновница.

По словам Бигун, выплаты по заявкам, поданным через "Дію", уже состоялись за первое, второе и третье декабря. То есть те, кто подались в эти три дня, уже получили выплаты.

"Это 4,4 миллиарда гривен выплат на карточки. Соответственно, для тех, кто через Укрпочту получает, там 1,9 миллиарда гривен. Эта выплата уже началась с 4 декабря. И она продолжается. До конца месяца все получат через Укрпочту, кто должен через Укрпочту получить выплату", - сказала Бигун.

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Чиновница также рассказала, что ведомство отслеживает, куда расходуются средства. И соответственно, есть актуальные данные.

По ее словам, по состоянию на конец дня 14 декабря почти 860 миллионов гривен люди перечислили на коммунальные услуги, 239 млн грн - на интернет и телекоммуникационные услуги, и почти 55 миллионов - это средства, которые перечислили на благотворительность, на нужды ВСУ.

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По словам представительницы Минэкономики, это три топ-категории, на которые люди тратят средства.

Бигун пояснила, что со стороны банка настроены все инструменты, которые контролируют, чтобы оплата шла именно на услуги или на товары украинского производства на цели, которые предусмотрены программой.

По ее словам, построена система аналитики и отслеживания, чтобы программа работала корректно и чтобы не было злоупотреблений.

"В начале программы был такой момент, что увидели, что очень вырос объем переводов нескольких мобильных операторов. И дальше мы выяснили, что у этих мобильных операторов доступна услуга, чтобы потом со счета мобильного оператора можно эти средства снять в наличные, фактически на другую карточку, а потом в наличные. Поэтому активно, буквально за пару часов, приняли меры для того, чтобы закрыть такую модель использования программы. Потому что цель программы - это не только поддержка населения. Это также и развитие экономики", - пояснила чиновница.