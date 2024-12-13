Украинцы массово тратят "зимнюю тысячу": на что идут деньги
Киев • УНН
За первые дни от зачисления средств из «Зимней еПоддержки» украинцы потратили 720 млн грн, из которых 63% ушло на коммунальные услуги. Общее количество заявок на получение помощи достигло 6,9 млн, включая 1,9 млн на детей.
Две трети средств «Зимней еПоддержки» украинцы потратили на коммунальные услуги. Также тратили средства больше всего на пополнение мобильной связи и донаты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэкономики.
Всего за первые дни от зачисления средств украинцы потратили около 720 млн гривен. Основными статьями расходов стали:
- коммуналка - 63%;
- мобильная связь - 17%;
- донаты - 4%.
Сейчас количество заявок на получение «Зимней еПоддержки» в Дії достигло уже 6,9 млн, из них 1,9 млн - на детей.
Напомним
Сервис EasyPay отключил функцию «возврат средств» для абонентов операторов Vodafone и Life из-за того, что люди начали пополнять личный счет за средства «Зимней еПоддержки», а затем выводить их в наличные.
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