«Попытка №3": Бегун рассказала новую версию где взяли средства на «Зимнюю еПоддержку»
Киев • УНН
Заместитель министра экономики сообщила, что средства на «Зимнюю еПоддержку» появились за счет экономии на других программах министерства. Ранее сообщалось о других источниках финансирования программы.
Заместитель министра экономики Надежда Бегун заявила, что средства на Зимнюю еПоддержку появились за счет экономии. Об этом она сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
«Средства на Зимнюю еПоддержку - это программа министерства экономики за счет экономии на других программах министерства. Средства были перераспределены и направлены на то, чтобы обеспечить поддержку», - заявила Бегун.
Напомним,
С начала объявления Зимней еПоддержки была информация, что средства были выделены западными партнерами.
Впоследствии председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа заявила, что Правительство возьмет неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты.
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