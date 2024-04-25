Увольнение работника за коллаборационизм: Рада планирует рассмотреть законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект по урегулированию вопроса увольнения работодателем работника за коллаборационизм. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Так, законопроект № 7731 предлагает в связи со случаями коллаборационизма, в частности, на предприятиях критической инфраструктуры дать работодателю право расторгнуть трудовой договор, в частности в случае:

- Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

- Невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных частью второй статьи 142 настоящего Кодекса".

Также согласно сравнительной табличке, установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным".

Дополнение

15 февраля 2024 года Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Верховной Раде урегулировать вопрос увольнения работодателем работника за коллаборационизм.

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