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Воздержаться от поездок: в МИД дали рекомендации для граждан Украины из-за чрезвычайного положения в Эфиопии

Киев • УНН

 • 17512 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В связи с обострением ситуации и введением чрезвычайного положения в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в эту страну, передает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Воздержаться от поездок: в МИД дали рекомендации для граждан Украины из-за чрезвычайного положения в Эфиопии

Детали

В Частности, в МИД “настоятельно рекомендовали” тем гражданам, которые находятся на территории Эфиопии, избегать посещения северо-западных провинций страны, ограничить передвижение между населенными пунктами, зарегистрироваться в электронной системе “ДРУГ”, отслеживать сообщения о развитии ситуации и рассмотреть возможность сокращения срока своего пребывания в стране.

В частности, в МИД сообщили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Эфиопии или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины по телефону +38 044238-16-57, электронная ппочта:[email protected].

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Ситуация в Эфиопии

3 ноября Эфиопия объявила чрезвычайное положение — после того, как повстанцы из региона Тиграй заявили, что за последние дни захватили несколько городов и рассматривают возможность марша на Аддис-Абебу.

Власти Аддис-Абебы приказали жителям зарегистрировать оружие и подготовиться к защите своих районов. Правительства четырех из 10 регионов страны также призвали эфиопов взяться за оружие для борьбы с силами Тиграя.

Оппозиционный альянс, сформированный во время встречи специального представителя США Джеффри Фелтмана с премьер-министром, на фоне призывов к немедленному прекращению огня и переговорам о прекращении войны, которая унесла жизни тысячи людей с ноября 2020 года. Премьер-министр также встретился с главой гуманитарной службы ООН Мартином Гриффитсом по поводу быстро нарастающего кризиса.

Боевики Тиграю приближаются к столице страны Аддис-Абебы, как сообщает Государственный департамент, а власти Эфиопии призвала военных ветеранов присоединиться к тому, что она сейчас называет “экзистенциальной войной”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении призвал силы Армии освобождения Тиграя и Оромо “немедленно остановить текущее продвижение до Аддис-Абебы”. Он также призвал правительство Эфиопии прекратить свою военную кампанию, включая авиаудары в Тиграе, и мобилизацию этнических ополчений.

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